The Power du 9 avril 2026 : Kelly va-t-elle être démasquée ? (résumé, spoiler + replay épisode 21)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 21 du jeudi 9 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 21 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Kelly doit choisir un complice.











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Julien et Beverly conseillent à Kelly de choisir Benoit comme complice. Kelly hésite et Kaos organise une dégustation pour que le complice apprenne qu’il a été choisi. Il s’agit pour chaque joueur de manger une guimauve. L’une d’elle contient du piment, c’est celle du complice !

Et au final, on découvre que Kelly a choisi Laura ! Elle joue très bien, personne ne voit qu’elle mange la guimauve pimentée.

Julien demande qui a quelque chose à voir avec le Power Player. Jordan lève la main ! Il devient la cible de tous, Jordan assure qu’il a levé la main par réflexe, il s’emporte.



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Dans l’entre du pouvoir, Kelly retrouve ses deux complices, Enzo et Laura. Enzo est déçu ! Il raconte à Laura qu’il a mis au courant Beverly et Julien. Ils tentent de mettre au point une stratégie.

Kaos annonce une soirée médiévale. Mais l’un des joueurs va passer sa soirée au piloris : c’est Enzo qui a été choisi par le Power Player ! Beverly parle à Kelly, elle s’inquiète pour Benoit.

SPOILER Kelly sera-t-elle démasquée ?

Dans l’épisode de lundi, les complices de Kelly tentent de détourner les soupçons sur Barbara. Enzo réussit à convaincre Beverly de continuer avec eux… Et un dernier indice est mis en jeu avant la cérémonie d’élimination ! C’est Benoit qui remporte le jeu et donc l’indice.

The Power, le replay du 9 avril

Si vous avez manqué l’épisode 21 ce jeudi 9 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 10 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 22.