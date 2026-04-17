Ici Tout Commence spoiler : Teyssier sous le choc, il surprend Mehdi qui... (20 avril)

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Ici tout commence spoiler – Mehdi est-il le harceleur qui envoie des messages de menaces à Teyssier dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans le prochain épisode, du lundi 20 avril, on peut déjà vous dire que Mehdi va avoir des mots particulièrement durs envers le directeur de l’institut et Charlène et Noé vont faire une découverte choc !











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Dans le parc de l’institut juste avant le cocktail donnant le coup d’envoi du concours de jeunes talents de la pâtisserie, Teyssier s’en prend à la cheffe Castelmont et à Mehdi… Il leur assure qu’ils seront éliminés dès le lendemain ! Mehdi n’apprécie pas et envoie sèchement balader Emmanuel.

Plus tard, Noé surprend une conversation de Mehdi avec sa brigade… Il affirme vouloir écraser Emmanuel, Noé le trouve particulièrement remonté et en parle à Charlène. Ils décident d’aller vérifier si Mehdi a un sac orange.

Et bingo, à l’hôtel Jourdain, Charlène et Noé mettent la main sur le sac orange ! Ils sont sous le choc, mais étonnamment, Charlène refuse de le dénoncer tout de suite à Emmanuel. Elle craint que la situation dégénère car son père peut très mal réagir.



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Mais en fin de journée, avec Constance, Teyssier surprend Mehdi avec une nouvelle lettre de menaces à la main, comme s’il s’apprêtait à la glisser sous la porte ! Emmanuel devient fou et promet de le détruire s’il s’en prend de nouveau à sa famille !

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