Quotidien du 17 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 17 avril 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 17 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 17 avril 2026

🎙️ Guillaume Meurice — pour « La dernière », chaque dimanche sur Radio Nova

📚 Anne-Cécile Mailfert — pour son livre « La Panique démographique – une réponse féministe » (éd. Les Petits Matins)


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✍️ Luz — pour « Procreator » (éd. Albin Michel)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 17 avril 2026 à 19h25 sur TMC.

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