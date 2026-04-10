« Jean-Louis Aubert – 50 ans avec vous », c’est ce soir sur France 3 (10 avril 2026)

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« Jean-Louis Aubert – 50 ans avec vous », c’est la soirée inédite qui vous attend ce vendredi 10 avril 2026 sur France 3.


Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou sur France.TV pour voir le programme en replay.

« Jean-Louis Aubert - 50 ans avec vous », c'est ce soir sur France 3 (10 avril 2026)
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« Jean-Louis Aubert – 50 ans avec vous » : présentation

Pour marquer les 50 ans de carrière de Jean-Louis Aubert, France Télévisions propose un prime événement exceptionnel, construit à partir de la captation de son concert donné à Paris La Défense Arena en décembre 2025, une soirée hors du commun devant des dizaines de milliers de spectateurs.

Des débuts explosifs avec Téléphone aux sommets d’une carrière solo toujours en pleine évolution, 50 ans avec vous retrace le parcours d’une vie dédiée à la scène et à son public.


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La setlist, véritable fil conducteur, fait revivre les grandes étapes de la carrière unique de l’artiste et ravive nos souvenirs les plus marquants. Entre deux titres, Jean-Louis Aubert se livre avec sincérité et émotion. Des archives rares, parfois inédites, viennent enrichir ce voyage dans le temps, retraçant une histoire musicale qui résonne aussi avec la nôtre.

50 ans avec vous célèbre le lien singulier que Jean-Louis Aubert tisse depuis cinq décennies avec son public. Une immersion à la fois intime et musicale dans l’univers d’une figure incontournable de la chanson française.

Les artistes invités

Avec la participation de Vianney, Louane, Raphaël et -M-

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