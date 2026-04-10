Pékin Express du 10 avril 2026 : cap sur la Chine ce soir dans l’épisode 6, qui sera éliminé ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 10 avril 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 6 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après une étape non-éliminatoire la semaine dernière, place à la sixième étape en Chine.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 6 du 10 avril 2026

Pour cette sixième étape, les candidats vont découvrir un deuxième pays : la Chine. Ils partiront à la découverte du Yunnan, dans le sud-ouest, une province aux portes du Tibet qui abrite plus de 25 minorités ethniques, telles que les Bai, les Yi, les Hani ou encore les Naxi, chacune riche de traditions, d’artisanats et de fêtes ancestrales.

Dès le coup d’envoi, les équipes seront confrontées à un véritable choc culturel : en Chine, tout est différent ! Alphabet, langue, codes sociaux, moyens de communication et techniques d’auto-stop… les candidats devront tout réapprendre.



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Cette étape signe aussi le retour du Quizz Express, centré sur la culture chinoise. Chaque réponse, juste ou non, pourra bouleverser le classement. Une seule priorité pour tous : se qualifier pour la suite de l’aventure et échapper à l’élimination.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.