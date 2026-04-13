Les 12 coups de midi du 13 avril 2026 : Cyprien fait fort, Natalie Portman sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 13 avril 2026, 206ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien pour débuter sa toute dernière semaine dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Et à J-6 de son abandon, il a fait fort avec un Coup de Maître à 30.000 euros ce lundi !











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Les 12 coups de midi du 13 avril, une clé plate sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi grimper ses gains au total de 857 337 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : une clé plate. Il s’ajoute aux précédents indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), et un test de grossesse. Cyprien a proposé le nom de Natalie Portman, mais c’est raté !

Tous les indices renvoient de manière cohérente à Pio Marmaï : le test de grossesse fait référence à son rôle dans « Un heureux événement », centré sur la maternité ; la clé plate évoque son passé à la tête d’un garage pour motos ; le château de Fontainebleau renvoie à son apparition dans « Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan »; et les chaussons de ballet font écho au film « En corps », où il évolue dans l’univers de la danse.

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+