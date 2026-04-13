Ça commence aujourd’hui du 13 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 13 avril 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 13 avril 2026 à 13h55 « Leur médecin était en fait un serial agresseur » (rediffusion)

Ce numéro inédit de « Ça commence aujourd’hui » aborde un sujet aussi bouleversant que révoltant : celui de patients qui ont découvert, parfois des années plus tard, que leur médecin était en réalité un serial agresseur. Derrière la confiance accordée à ces professionnels de santé, censés soigner et protéger, se cachait une toute autre réalité.

Sur le plateau, plusieurs témoins courageux livrent leur histoire. Ils racontent comment, dans un contexte médical où la vulnérabilité est forte, les limites ont été franchies, souvent dans le silence et la confusion. Entre incompréhension, culpabilité et peur de ne pas être crus, leur chemin vers la parole a été long et difficile.



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À travers ces récits poignants, l’émission met en lumière les mécanismes d’emprise, les failles du système, mais aussi le combat des victimes pour faire reconnaître la vérité. Un moment fort, empreint d’émotion, qui interroge sur la confiance, la justice et la nécessité de libérer la parole.

Et à 15h : « Ados, ils ont décidé de mettre leur vie entre parenthèses pour soutenir un proche » (rediffusion)

Aujourd’hui, l’émission met en lumière ces enfants devenus aidants malgré eux, contraints de grandir trop vite et d’assumer de lourdes responsabilités au quotidien. Sur le plateau, Faustine Bollaert accueille des témoins au parcours bouleversant. Marion, dont les parents sont sourds et muets, a endossé dès l’enfance le rôle de traductrice et de soutien dans toutes les démarches, au point de s’oublier elle-même. Charline et son frère Théo ont vu leur vie basculer lorsque leur père Olivier a été diagnostiqué de la maladie d’Huntington, une affection dégénérative et héréditaire dont Charline sait qu’elle pourrait un jour être atteinte ; ensemble, ils se mobilisent à travers des défis sportifs pour la faire connaître. De son côté, Gabin veille chaque jour sur son grand frère Tino, atteint d’un lourd handicap psychomoteur, apportant une aide précieuse à ses parents. Autant de parcours marqués par un amour et un dévouement qui forcent l’admiration.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.