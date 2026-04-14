Les 12 coups de midi du 14 avril 2026 : Cyprien continue, découvrez qui est sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 14 avril 2026, 207ème victoire de Cyprien – J-5 avant l’abandon programmé de Cyprien, qui a signé une nouvelle victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Quels gains a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


Les 12 coups de midi du 14 avril 2026 : Cyprien continue, découvrez qui est sur l'étoile mystérieuse
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 14 avril, une clé plate sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a signé une nouvelle victoire à 1000 euros aujourd’hui, sa cagnotte personnelle monte ainsi au total de 857 837 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus. On a 4 indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, et une clé plate.

Tous les indices renvoient de manière cohérente à Pio Marmaï : le test de grossesse fait référence à son rôle dans « Un heureux événement », centré sur la maternité ; la clé plate évoque son passé à la tête d’un garage pour motos ; le château de Fontainebleau renvoie à son apparition dans « Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan »; et les chaussons de ballet font écho au film « En corps », où il évolue dans l’univers de la danse.

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay


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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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