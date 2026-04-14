Ça commence aujourd’hui du 14 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 14 avril 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 14 avril 2026 à 13h55 « Cet enfant qu’ils ont décidé de choyer comme si c’était le leur » (inédit)

Sur le plateau, Faustine Bollaert accueille des invités au destin singulier : beaux-parents, proches, familles d’accueil ou encore amis devenus indispensables… Tous ont un point commun : ils ont ouvert leur cœur à un enfant qui n’était pas le leur, et ont décidé de lui offrir affection, stabilité et protection, comme s’il faisait pleinement partie de leur famille.

À travers leurs témoignages sincères et touchants, ces invités racontent les défis rencontrés, les regards parfois incompris, mais surtout les liens puissants qui se sont tissés au fil du temps. Des histoires fortes, empreintes de générosité et d’humanité, qui rappellent que la famille peut aussi se construire autrement.



Publicité





Un rendez-vous riche en émotions, à ne pas manquer, qui met à l’honneur l’amour sous toutes ses formes.

Et à 15h : « Elles ont décidé de confier la garde de leur enfant à leur ex » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des femmes qui ont fait le choix de confier la garde de leur enfant à leur ex-conjoint. Molly menait une vie de mère au foyer épanouie en apparence. Mais, épuisée par le manque de reconnaissance de son compagnon, elle a sombré dans une dépression. Pour préserver sa santé mentale, elle a décidé de quitter le domicile familial. Une décision souvent mal comprise et jugée, qui n’enlève rien à l’amour profond qu’elle porte à ses filles.

De son côté, Justine n’avait que 6 ans lorsque sa mère, Vanessa, a choisi de la confier à son père pour partir vivre avec un nouveau compagnon. Une décision vécue comme un abandon par la fillette, et que Vanessa regrette aujourd’hui.

Enfin, Marion, devenue mère très jeune de deux enfants, a traversé un burn-out maternel. Elle a quitté le foyer alors qu’ils étaient âgés de 2 et 3 ans, coupant tout contact pendant un an. Désormais proche d’eux, elle a fait le choix de laisser leur père assurer leur garde.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.