Les 12 coups de midi du 15 avril 2026 : J-4 avant le départ de Cyprien, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 15 avril 2026, 208ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mercredi, à J-4 de son départ du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Quels gains a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


Les 12 coups de midi du 15 avril 2026 : J-4 avant le départ de Cyprien, qui est derrière l'étoile mystérieuse ?
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 15 avril, toujours 4 indices sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a signé aujourd’hui une nouvelle victoire à 3000 euros aujourd’hui, ce lui permet de faire grimper ses gains au total de 859 337 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 4 indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, et une clé plate.

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau évoque sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; enfin, les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse.

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay


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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 15 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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