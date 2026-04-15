Ça commence aujourd’hui du 15 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 15 avril 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 15 avril 2026 à 13h55 « Prégorexie, Pica : ces troubles alimentaires méconnus » (rediffusion)

Un trouble du comportement alimentaire encore peu connu et entouré de mystère, le syndrome de Pica, se caractérise par l’ingestion de substances non comestibles. Éponges, sable, plastique ou même papier toilette : les personnes qui en souffrent consomment ces matériaux dès leur plus jeune âge, ce qui entraîne une profonde détresse au quotidien.

Et à 15h : « Ils ont grandi en banlieue et ils ont réalisé tous leurs rêves ! » (rediffusion)

Une émission qui casse les clichés et les préjugés liés à la banlieue est diffusée aujourd’hui. Faustine Bollaert, accompagnée d’experts, y reçoit quatre invités aux parcours inspirants. Maimouna, qui rêvait de devenir avocate dès l’âge de 7 ans malgré les doutes de certains enseignants, a su persévérer pour atteindre son objectif. Nabil, connu sous le nom de Chef N’zem sur les réseaux sociaux, a grandi en Seine-Saint-Denis et a trouvé dans la cuisine un refuge, rendant aujourd’hui hommage aux valeurs transmises par sa famille. De son côté, Yovann, dont les parents ont fui la Serbie pour s’installer en HLM à Montreuil, s’est battu durant ses études avant de devenir entrepreneur. Enfin, Mossi Traoré, issu d’une cité et d’origine malienne, s’est imposé comme un styliste reconnu et a même fondé sa propre école de haute couture.



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Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.