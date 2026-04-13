Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)

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Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ? Depuis plusieurs jours, les téléspectateurs scrutent chaque détail, tentant de relier des indices en apparence disparates : un château, des chaussons de ballet, un test de grossesse ou encore une clé à molette. Des éléments qui, pris séparément, semblent difficiles à associer… mais qui, une fois réunis, dessinent peu à peu le portrait d’une même personnalité.











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Les théories se multiplient sur les réseaux sociaux, mais une piste se démarque désormais nettement. En croisant les indices avec des rôles marquants et des éléments de vie, un nom semble évident : celui de Pio Marmaï.

Explications des indices

🏰 Le château de Fontainebleau : cet élément évoque les films historiques ; Pio Marmaï apparaît dans « Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan », tourné en partie à Fontainebleau.

🤰 Un test de grossesse : il renvoie directement au film « Un heureux événement », dans lequel Pio Marmaï incarne un homme confronté à la grossesse de sa compagne.



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🔧 Une clé à molette : avant de devenir acteur, il a travaillé eu un garage pour motos à Aubervilliers, un détail peu connu du grand public mais qui correspond parfaitement à cet indice.

🩰 Des chaussons de ballet : ils font référence au film « En corps », plongé dans l’univers de la danse classique, où il tient un rôle important.

Mis bout à bout, ces indices forment un faisceau particulièrement convaincant, rendant cette piste difficile à ignorer. Reste désormais à savoir si elle sera confirmée à l’écran.

Le suspense est d’autant plus fort que le temps est compté : Cyprien, l’actuel Maître de Midi, doit quitter l’émission ce dimanche midi. Peu de chance qu’il trouve cette étoile d’ici car il reste trop de cases !