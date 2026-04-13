Demain Nous Appartient du 13 avril : Erica sous le choc, Victor innocenté (résumé + vidéo épisode 2181 en avance)

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Demain nous appartient du 13 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2181 de DNA – Victor va finalement être innocenté ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et Erica est sous le choc en découvrant une lettre anonyme visant Marceau…





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Demain nous appartient du 13 avril 2026 – résumé de l’épisode 2181

Au Spoon, Audrey confie à Erica ses doutes sur Damien après un message suspect. Sur ses conseils, elle l’invite à dîner pour observer sa réaction et envisage de le confronter…

De leur côté, Aurore et Martin interrogent le garagiste qui a réparé la voiture de Victor Brunet. Celui-ci avoue avoir changé le pare-chocs et avoir été payé en liquide. Victor se rend au commissariat accompagnée de Raphaëlle, son avocate, et reconnaît un choc mais affirme avoir cru heurter un animal. Les analyses finissent par confirmer ses dires : il est finalement innocenté.



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Au lycée, Bastien et Philippine s’inquiètent du comportement distant de Violette depuis la soirée du mariage avec Marceau. Quand Bastien l’interroge, elle nie tout et s’emporte, ce qui renforce les soupçons. Plus tard, Erica reçoit une lettre anonyme mettant gravement en cause Marceau… Il est accusé de viol !

Roxane, persuadée d’avoir des poux, crée quelques situations gênantes au travail. En rentrant, elle et Sara s’inquiètent d’une griffure sur leur fille. Enfin, Alex est rassuré après avoir parlé à la mère de Milo, mais il reçoit ensuite un appel de Pierre Dalvin, qu’il cache à sa famille.

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VIDÉO Demain nous appartient du 13 avril 2026 – extrait de l’épisode

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