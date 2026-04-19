Les Enfants de la Télé du 19 avril 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 19 avril 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Les Enfants de la Télé du 19 avril : les invités

Ce dimanche, « Les Enfants de la télé » reviennent avec un numéro inédit placé sous le signe de la bonne humeur et de la nostalgie ! Aux commandes de l’émission, Faustine Bollaert accueille autour de sa table une joyeuse bande d’invités prêts à replonger dans leurs meilleurs souvenirs du petit écran.

Pour ce numéro riche en archives cultes et en fous rires, l’animatrice reçoit l’humoriste Sandrine Sarroche, le producteur et animateur Jérémy Michalak, la danseuse et chorégraphe Katrina Patchett, ainsi que l’incontournable Philippe Risoli. Ensemble, ils découvriront ou redécouvriront des séquences marquantes, parfois surprenantes, issues de leurs parcours télévisuels.



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Entre casseroles, moments d’émotion et anecdotes inédites, les invités ne seront pas épargnés et devront faire face aux images qui ont marqué leur carrière… et parfois leur vie ! Un rendez-vous familial et convivial, fidèle à l’esprit des Enfants de la télé, qui promet une soirée pleine de rires et de souvenirs.