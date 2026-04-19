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66 minutes du 19 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 19 avril 2026, sommaire

🧺 Pique-nique : comment s’équiper comme un pro

Avec le retour des beaux jours, difficile de passer à côté : le pique-nique revient en force. Mais fini le sandwich improvisé et la nappe vieillotte, place à une version bien plus stylée et conviviale !

Désormais, tout est conçu pour faire de ce moment une vraie expérience. Paniers multifonctions hyper pratiques, couvertures à la fois imperméables et élégantes, glacières nouvelle génération capables de conserver vos boissons bien fraîches pendant des heures — voire même de produire des glaçons en pleine nature ! Et pour ceux qui préfèrent manger chaud, il existe aussi des kits nomades pour cuisiner ou réchauffer directement sur place.

📄 Arrêts maladie à vendre

Les arrêts de travail repartent à la hausse. En 2025, le taux d’absentéisme atteint 4,98 %, soit près de 3 % d’augmentation en un an. Les arrêts de plus de 90 jours n’ont jamais été aussi nombreux. Mais au-delà de ces chiffres, la question des abus inquiète. Arrêts de complaisance, certificats suspects, récidives : près de 3 salariés sur 10 admettent que leur absence n’était pas réellement liée à un problème de santé.



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👨‍🍳 Philippe Etchebest : un chef au top

Chef étoilé, Meilleur Ouvrier de France et figure incontournable de la télévision, Philippe Etchebest continue sur sa lancée. À Bordeaux, il lance un établissement plus accessible, tout en conservant son niveau d’exigence : produits irréprochables, cuisine française parfaitement maîtrisée, et une carte courte mais efficace. En coulisses, la même discipline stricte, héritée de son passé de rugbyman. Un portrait d’un chef passionné, entre parcours atypique, valeurs solides et recherche constante de perfection.

🚲 Vols de vélos : une épidémie sans frein

Chaque jour, plus de 1 000 vélos disparaissent en France, souvent en quelques minutes seulement. Antivols peu fiables, revente express en ligne, réseaux organisés qui s’attaquent même à des boutiques : les voleurs semblent toujours avoir une longueur d’avance. Face à cela, des pistes existent : marquage obligatoire, antivols renforcés testés, ou encore vélos pliants à garder près de soi. Mais ces solutions suffiront-elles à enrayer le phénomène ?

🏊 Piscine et spa gonflables : jetez-vous à l’eau

Dès l’arrivée de l’été, ils envahissent les jardins : piscines à petit prix, spas chauffants très attractifs. Mais attention aux dépenses cachées : consommation électrique, produits d’entretien, réparations… sans oublier les modèles peu durables. Alors comment en profiter sans voir la facture s’envoler ? Quelles options privilégier pour se faire plaisir sans mauvaise surprise ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Marché de Sarlat : quand le terroir fait son show

Le week-end de Pâques marque le véritable lancement de la saison : à Sarlat-la-Canéda, le marché reprend vie et attire déjà les foules. Loin des rayons standardisés des supermarchés, c’est ici un véritable temple de la gastronomie en plein air, où chaque ruelle raconte une histoire à savourer. Dès les premiers rayons de soleil, des milliers de visiteurs envahissent la cité médiévale pour partir à la découverte des richesses du Périgord et retrouver un art de vivre authentique.

Sur les étals, les traditions se transmettent avec passion. Certaines familles symbolisent à elles seules l’esprit du marché, perpétuant des savoir-faire hérités depuis des générations autour des produits emblématiques du terroir. Le canard, star incontournable, s’invite partout et contribue largement à la renommée culinaire de la ville.

Mais derrière cette vitrine pleine de charme, la concurrence est intense. Producteurs et commerçants doivent sans cesse se réinventer pour se distinguer, valoriser leurs produits et affirmer leur identité face à des acteurs déjà bien installés. Fromages fermiers, spécialités locales : chacun lutte pour trouver sa place sur ce marché d’exception.