Ligue 1 : Marseille / Metz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 10 avril 2026 – Marseille / Metz en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 29ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui reçoit Metz à l’Orange Vélodrome.





Un match à suivre ce vendredi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz, ce soir à l’Orange Vélodrome, oppose deux équipes aux objectifs radicalement opposés. Quatrième du championnat, l’OM doit impérativement réagir après des résultats récents irréguliers et une défaite face à Monaco, afin de rester dans la course aux places européennes. À domicile, les Marseillais restent toutefois solides et comptent sur le soutien de leur public pour relancer la dynamique.

En face, Metz vit une saison très compliquée et occupe la dernière place du classement, sans victoire depuis de longues semaines. Les Grenats, en grande difficulté offensivement et fragilisés par plusieurs absences, semblent proches de la relégation et abordent ce déplacement avec peu de certitudes. Sur le papier, Marseille part largement favori, mais devra se méfier d’un adversaire qui n’a plus rien à perdre.



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Marseille / Metz – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjerg, Timber, Paixao – Greenwood, Aubameyang, Gouiri

🔵 Metz (composition probable) : Sy – Kouao, Sané, Mboula, Colin – Gbamin, Deminguet – Sarr, Hein, Tsitaichvili – Diallo.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Metz ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Metz, 29ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce vendredi soir.