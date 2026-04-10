Un Si Grand Soleil du 13 avril : Henri suit Marc, Nicolas choque Elisabeth (résumé épisode 1899 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 13 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1899 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 13 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Jeanne cambriole la boutique d’Alix et trouve la facture de la caméra Super 8 au nom de Marc Mourre. Elle repart mais l’alarme s’est déclenchée… Alix est avec Claudine, qui se plaint de la platitude actuelle au cabinet : elle aimerait un scandale financier ou un meurtre avec des clients excitants au sens pro du terme. Elle lui parle de l’ex de Sabine qu’elle défend et qui est catastrophique. Elle interroge ensuite Alix sur sa boutique, elle avoue adorer même si ça rapporte moins que la galerie. Elle reçoit un appel de la société de surveillance, l’alarme s’est déclenchée ! Alix file sur place.

Sur place, Alix découvre la serrure explosée. Ulysse la rejoint, ils ne comprennent pas : rien n’a été pris, ni objet ni argent ! Ulysse insiste pour qu’elle porte plainte, ils iront demain matin. Alix rechigne.



Publicité





Elisabeth dit à Alain qu’elle va rentrer tard, elle doit voir Nicolas qui veut lui faire écouter le pré-montage du podcast. Alain dit rentrer tard lui aussi, il a une conférence et lui dit de ne pas l’attendre pour diner. Pendant ce temps là, Nicolas est en voiture avec sa femme mais il ne l’écoute pas… Elle veut qu’il l’accompagne à un vernissage mais il dit avoir une réunion qu’il ne peut pas décaler. Il promet d’essayer de passer ensuite.

Alix a porté plainte auprès de Thierry, Becker la voit et demande ce qu’elle fait là. Elle dit que la boutique a été cambriolée. Thierry confirme que la boutique a été visitée mais rien n’a été volé. Becker reste méfiant, il dit à Thierry que quand elle débarque au commissariat c’est toujours le début des ennuis…

A l’hôpital, Claire vient parler à Clémence. Elle sort d’une réunion avec la direction, l’hôpital abandonne les restrictions sur les effectifs des gardes de nuit. Ils retirent donc le préavis de grève, Claire la remercie pour le soutien. Clémence dit que c’est normal, ils forment une équipe.

Marie-Sophie montre à Nicolas la maquette de la une du lendemain mais il n’écoute pas. Il reçoit un message d’Elisabeth, qui repousse leur rendez-vous d’une heure.

Clémence prend encore un médicament quand Alain vient la voir. Il la félicite pour sa stratégie, qu’il a trouvé gonflée mais il salue son cran. Alain est content pour elle, elle est bien à sa place en tant que cheffe de service.

Claire termine les soins de Dimitri. Elle l’invite à diner chez elle, il accepte et apportera le dessert. Claire le met en garde : il va trop loin et un jour ça va mal finir. Dimitri avoue que les gens qu’il a cambriolé l’ont retrouvé et séquestré… Claire hallucine, Dimitri a cru qu’il allait mourir. Mais il assure que ça l’a calmé, il va marcher droit.

Jeanne est avec Henri, qui ne comprend pas les risques qu’elle a pris. Elle dit être guidée et protégée par leur père… Elle veut maintenant qu’Henri récupère la caméra.

Elisabeth est avec Nicolas, ils trinquent après avoir écouté le pré-montage. Elisabeth dit détester sa voix, sinon elle trouve ça plutôt bien. Nicolas salue sa sincérité. Elisabeth l’interroge ensuite sur lui. Il finit par lui dire qu’elle lui plait beaucoup ! Sous le choc, Elisabeth souligne la tournure inappropriée de la situation. Il dit avoir des sentiments pour elle. Elisabeth le recale : elle aime profondément son mari. Elle préfère s’en aller.

Kira se moque de Marc au sujet du film. Elle lui demande ce qu’il va en faire, il pense contacter les archives. Ils doivent se retrouver le lendemain matin pour une interview à l’étang de Thau. Henri observe Marc qui quitte Midi Libre et le suit jusque chez lui !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : 2 grands retours, Charles inquiet, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.