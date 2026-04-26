Ligue 1 : Marseille / Nice en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 26 avril 2026 – Marseille / Nice en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 31ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui reçoit l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Publicité





Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice au stade Vélodrome pour la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre importante dans le sprint final : Marseille, actuellement en lutte pour les places européennes, doit impérativement s’imposer pour rester dans la course, tandis que Nice, plus bas au classement, cherche à s’éloigner définitivement de la zone dangereuse .

Sur le terrain, l’OM arrive dans une période irrégulière, avec plusieurs contre-performances récentes qui ont freiné ses ambitions . Mais les Marseillais restent solides à domicile et historiquement dominants face aux Niçois au Vélodrome . En face, Nice aborde ce match avec de la confiance après de bons résultats récents et une qualification en finale de Coupe de France . Entre une équipe marseillaise sous pression et un Nice capable de créer la surprise, ce duel s’annonce ouvert et potentiellement riche en buts.



Publicité





Marseille / Nice – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Timber, Nnadi, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Nwaneri

🔵 Nice (composition probable) : Diouf – Mendy, Bah, Oppong – Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson, Bard – Cho, Wahi.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Nice ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Nice, 31ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.