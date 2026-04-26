Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 26 avril 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 22ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain reçoit Clermont.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







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Ce dimanche soir, le Stade Toulousain reçoit Clermont au stade Ernest-Wallon pour la 22e journée de Top 14. Une affiche entre deux équipes aux objectifs bien différents : Toulouse, solide leader du championnat, veut poursuivre sa domination et se rapprocher encore du titre, tandis que Clermont, actuellement aux portes du top 6, joue gros dans la course aux phases finales .



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Sur le terrain, les Toulousains arrivent en pleine confiance, avec une impressionnante série à domicile et une attaque très prolifique, souvent au-dessus des 30 points par match . En face, Clermont reste capable de coups d’éclat, comme sa récente victoire contre Lyon, mais peine davantage à l’extérieur. Historiquement dominé dans ce duel, le club auvergnat devra réaliser un exploit pour rivaliser avec un Toulouse très complet. Tout laisse donc penser à un match rythmé, où les leaders partent largement favoris mais devront rester vigilants face à une équipe accrocheuse.

Toulouse / Clermont la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Thomas, 13. Costes, 12. Gourgues, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Cros, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Brennan ; 3. Mallez, 2. Marchand (c), 1. Ainu’u.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Bertrand, 18. Flament, 19. Elias, 20. T. Ntamack, 21. Dupont, 22. Pouzelgues, 23. Merkler.

Le XV de départ de Clermont : 15. Hamdaoui ; 14. Delguy, 13. Loaloa, 12. Darricarrère; 11. Raka ; 10. Plummer ; 9. Jauneau (c) ; 7. Hemery, 8. Sowakula, 6. Tixeront ; 5. Ceyte, 4. Kremer ; 3. Tutisani, 2. Massa, 1. Akhaladze.

Les remplaçants : 16. Fourcade, 17. Lotrian, 18. Michaux, 19. Muarua, 20. Dessaigne, 21. Zamora, 22. Simone, 23. Ez Zahouany.

Toulouse / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Clermont, 22ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.