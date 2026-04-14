« L’île de la tentation » du 14 avril 2026 : dernier feu de camps et des ruptures ce soir (extrait vidéo épisode 13)

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« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 14 avril 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 13 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et pour trois couples, il s’agit déjà du moment de vérité avec les ultimes confrontations.





A découvrir dès 21h25 sur W9 et M6+.







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Ce qui vous attend dans l’épisode du 13 ce 14 avril 2026, extrait vidéo

Ce soir sur « L’île de la tentation », l’épisode 13 s’annonce particulièrement intense. Au réveil, lors des ultimes rendez-vous, la tension est à son comble : tous redoutent le feu de camp final et les retrouvailles décisives. Si un seul candidat a réellement cédé à la tentation — Rémi avec Constance — il commence déjà à douter et appréhende le moment où il devra s’expliquer face à Virginie.

De son côté, Elisa, pourtant très proche de franchir la limite avec Théo, affirme qu’elle assumera pleinement ses actes devant Julien. Mais lorsque l’alarme retentit au retour des femmes sur la plage, le doute n’est plus permis : l’un de leurs compagnons a succombé. Si Estelle s’inquiète, Virginie en est persuadée — il s’agit de Rémi. Submergée par l’émotion, elle fond en larmes.



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Au feu de camp final, les retrouvailles s’enchaînent et les tensions explosent. Lucie et Hugo ouvrent le bal dans une ambiance électrique. Très vite, les reproches fusent des deux côtés, chacun restant campé sur ses positions. Leur décision est sans appel : ils repartent séparément.

Même issue pour Marine et Chris. Entre déceptions, accusations et incompréhensions, leur confrontation tourne à la dispute, et eux aussi choisissent de mettre un terme à leur relation.

Vient ensuite le moment tant attendu entre Julien et Elisa. La jeune femme lui confie sa déception face à son comportement, tandis que Julien reconnaît avoir flirté avec les limites. La discussion s’envenime, jusqu’à ce qu’il surprenne Elisa avec une déclaration émouvante. En larmes, elle vacille… Julien souhaite repartir avec elle, mais Elisa hésite encore. Son choix final reste en suspens et ne sera dévoilé que dans le prochain épisode.

VIDÉO bande-annonce

Dernier feu de camp, premières retrouvailles et beaucoup de choses à se dire 😯

"L'île de la tentation", tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/wWpDCWflQ6 — W9 (@W9) April 14, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont choisi de mettre leur amour à l’épreuve. Ils s’étaient juré fidélité et soutien, mais avec le temps, les doutes se sont installés, fragilisant leurs certitudes et assombrissant leur avenir commun. Pour faire le point sur leur relation, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront séparés et n’auront aucun contact.

Les femmes s’installeront sur une plage paradisiaque, entourées de dix célibataires bien décidés à les séduire. De leur côté, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, prêtes à tout pour ébranler leurs convictions.

Cette saison, les repères risquent de vaciller, les limites seront mises à l’épreuve et certaines vérités pourraient éclater là où on ne les attend pas. Arrivés avec des doutes, ils repartiront de l’Île de la tentation avec des réponses… ensemble ou séparément.