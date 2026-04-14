Tennis Barcelone : Alcaraz / Virtanen en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Barcelone ATP – le match Alcaraz / Virtanen en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi après-midi. Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz affronte le finlandais Otto Virtanen en 16ème de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.





Un match à suivre ce soir à partir de 16h sur Eurosport.







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Le premier tour du tournoi ATP 500 de Barcelone offre ce mardi un duel déséquilibré sur le papier entre Carlos Alcaraz et Otto Virtanen. Programmé sur la Pista Rafa Nadal, ce match marque l’entrée en lice du numéro 2 mondial face à un qualifié finlandais classé autour de la 130e place. Favori logique, Alcaraz débute sa campagne sur terre battue catalane avec l’ambition de remporter le tournoi.

Face à lui, Virtanen arrive sans pression mais avec des arguments, notamment un service puissant qui peut le rendre dangereux. Pour Alcaraz, récent finaliste à Monte-Carlo, l’enjeu sera de bien gérer l’enchaînement et de trouver rapidement ses repères sur une surface qu’il maîtrise parfaitement. Ce premier duel, inédit entre les deux joueurs, pourrait servir de mise en route pour l’Espagnol, attendu comme le grand favoris du tournoi.



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ATP Barcelone le match Alcaraz / Virtanen en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Virtanen, 16ème de finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre ce soir sur Eurosport.