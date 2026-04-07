« L’île de la tentation » du 7 avril 2026 : révélations chocs et derniers dates ce soir (extrait vidéo épisode 12)

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« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 7 avril 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 12 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et on peut que ça s’annonce bien mouvementé ! Une femme a cédé à la tentation et son compagnon va découvrir les images !





A découvrir dès 21h25 sur W9 et M6+.







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Ce qui vous attend dans l’épisode du 12 ce 7 avril 2026, extrait vidéo

Ce soir encore, une femme a cédé à la tentation, puisque l’alarme retentit sur la plage des hommes. Lors du feu de camps, les hommes vont découvrir les images de leurs compagnes et voir laquelle a cédé… Il s’agit de Marine, la compagne de Chris.

Pour tous les candidats, il est l’heure du départ pour le dernier date de 24h avant l’ultime feu de camps. Vont-ils déraper ou réussir à résister à la tentation ?



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VIDÉO bande-annonce

Nouvelles révélations chocs et ultimes moments ensemble 🚨

"L'île de la tentation", tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/pqdIdoE8iL — W9 (@W9) April 7, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont choisi de mettre leur amour à l’épreuve. Ils s’étaient juré fidélité et soutien, mais avec le temps, les doutes se sont installés, fragilisant leurs certitudes et assombrissant leur avenir commun. Pour faire le point sur leur relation, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront séparés et n’auront aucun contact.

Les femmes s’installeront sur une plage paradisiaque, entourées de dix célibataires bien décidés à les séduire. De leur côté, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, prêtes à tout pour ébranler leurs convictions.

Cette saison, les repères risquent de vaciller, les limites seront mises à l’épreuve et certaines vérités pourraient éclater là où on ne les attend pas. Arrivés avec des doutes, ils repartiront de l’Île de la tentation avec des réponses… ensemble ou séparément.