Ici Tout Commence spoiler : Zoé panique face à... (vidéo épisode du 9 avril)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que Zoé va se mettre une grosse pression dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et c’est face au chef Leroy que la jeune femme paniquer !











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Alors qu’elle doit choisir une recette, Zoé annonce à Jim qu’elle panique ! Elle avoue avoir peur de décevoir Marc dans tous les cas… Jim tente de la rassurer : quoiqu’elle fasse, elle va y arriver ! Zoé finit par choisir la recette la plus difficile, le chef Leroy est surpris. Il échange un regard avec Jim…

Zoé réussira-t-elle à impressionner Marc ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1411 du 9 avril 2026 : Zoé a peur de décevoir Marc

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