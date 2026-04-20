Quotidien du 20 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 20 avril 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 20 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Capture TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 20 avril 2026

🎤 Samuel Bambi & Ana Riera — Gagnants de « Danse avec les stars » 2026

📚 Virginie Despentes — Écrivaine, prendra la parole en exclusivité sur l’affaire Grasset – Bolloré


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 20 avril 2026 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
Danse avec les Stars, Samuel Bambi s’exprime après sa victoire : « ça a été très dur » (VIDÉO)
Danse avec les Stars, Samuel Bambi s'exprime après sa victoire : "ça a été très dur" (VIDÉO)
Danse avec les Stars : et le gagnant est… (résumé + replay finale DALS 17 avril 2026)
Danse avec les Stars : et le gagnant est... (résumé + replay finale DALS 17 avril 2026)
Danse avec les Stars, estimations finale : Juju Fitcats gagnante ? (SONDAGE)
Danse avec les Stars, estimations finale : Juju Fitcats gagnante ? (SONDAGE)
Quotidien du 17 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 17 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


Retour en haut