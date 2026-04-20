Demain Nous Appartient spoiler : drame, Samuel entre la vie et la mort ! (21 avril 2026)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – C’est un terrible drame qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans l’épisode du mardi 21 avril, Samuel va faire une attaque cardiaque dans la rue !


Demain Nous Appartient spoiler : drame, Samuel entre la vie et la mort ! (21 avril 2026)
Capture TF1


Publicité

Alors qu’il est avec Ellie pour acheter un livre, elle le laisse seul quelques instants. Samuel se sent mal, jusqu’au moment où il s’effondre au sol ! Une femme vient le secourir et lui faire un massage cardiaque : c’est Leïla !

Quand il reprend connaissance à l’hôpital, Samuel est pris en charge par William. Il lui explique qu’il a fait un arrêt cardiaque. Samuel est encore mal mais il se souvient d’avoir vu Leïla le secourir… Evidement, William pense qu’il délire.

Et plus tard, quand il a retrouvé ses esprits, Samuel pense lui-même avoir déliré. Il interroge Ellie, qui lui décrit une femme qui ressemble à Leïla. Mais elle n’a pas vu son visage.


Publicité

Le soir, Martin Constant retrouve Leïla ! Elle est bien en vie !

Au même moment, Damien découvre que Philippine savait pour les crimes de Charles… Il est sous le choc. Au commissariat, Charles avoue tout à Martin.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : l’espoir de Samuel, Diane fait parler, les résumés jusqu’au 8 mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient du 20 avril : Charles se dénonce, Bart inquiet (résumé + vidéo épisode 2186 en avance)
Demain Nous Appartient du 20 avril : Charles se dénonce, Bart inquiet (résumé + vidéo épisode 2186 en avance)
Demain Nous Appartient spoilers : l’espoir de Samuel, Diane fait parler, les résumés jusqu’au 8 mai 2026
Demain Nous Appartient spoilers : l'espoir de Samuel, Diane fait parler, les résumés jusqu'au 8 mai 2026
Demain Nous Appartient spoilers : le retour de Leïla, Charles avoue ses crimes, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 20 au 24 avril 2026)
Demain Nous Appartient spoilers : le retour de Leïla, Charles avoue ses crimes, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 20 au 24 avril 2026)
Demain Nous Appartient spoiler : Valentine a tout dit à la police, Charles va-t-il avouer ? Réponse ! (20 avril 2026)
Demain Nous Appartient spoiler : Valentine a tout dit à la police, Charles va-t-il avouer ? Réponse ! (20 avril 2026)


Publicité


Retour en haut