Demain Nous Appartient spoiler : drame, Samuel entre la vie et la mort ! (21 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – C’est un terrible drame qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans l’épisode du mardi 21 avril, Samuel va faire une attaque cardiaque dans la rue !











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Alors qu’il est avec Ellie pour acheter un livre, elle le laisse seul quelques instants. Samuel se sent mal, jusqu’au moment où il s’effondre au sol ! Une femme vient le secourir et lui faire un massage cardiaque : c’est Leïla !

Quand il reprend connaissance à l’hôpital, Samuel est pris en charge par William. Il lui explique qu’il a fait un arrêt cardiaque. Samuel est encore mal mais il se souvient d’avoir vu Leïla le secourir… Evidement, William pense qu’il délire.

Et plus tard, quand il a retrouvé ses esprits, Samuel pense lui-même avoir déliré. Il interroge Ellie, qui lui décrit une femme qui ressemble à Leïla. Mais elle n’a pas vu son visage.



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Le soir, Martin Constant retrouve Leïla ! Elle est bien en vie !

Au même moment, Damien découvre que Philippine savait pour les crimes de Charles… Il est sous le choc. Au commissariat, Charles avoue tout à Martin.

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.