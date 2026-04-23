Quotidien du 23 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 23 avril 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 23 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 23 avril 2026

🎬 Alexandra Lamy & François Cluzet — « Pour le plaisir » en salle le 6 mai

🌍 Hideo Suzuki — Ambassadeur du Japon en France


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 23 avril 2026 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
The Power du 23 avril 2026 : quel est l’indice sur Julien ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 29)
The Power du 23 avril 2026 : quel est l'indice sur Julien ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 29)
La meilleure boulangerie de France du 23 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 23 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 8 du 22 avril 2026 ? (résumé + replay)
Top Chef : qui a été éliminé lors de l'épisode 8 du 22 avril 2026 ? (résumé + replay)
Quotidien du 22 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 22 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


Retour en haut