Ici Tout Commence spoiler : Mehdi va-t-il balancer Lucile ? Constance face à une révélation choc ! (24 avril)

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Ici tout commence spoiler – Mehdi va-t-il balancer Lucile Castelmont à Teyssier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Demain, dans l’épisode du vendredi 24 avril, Mehdi retrouve Lucile et cherche à comprendre pourquoi elle s’attaque à la famille Teyssier.











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Lucile confie à Mehdi qu’elle tient Emmanuel pour responsable de l’éclatement de sa famille l’été dernier. Et elle l’accuse de l’avoir grillée dans tout le milieu. Mehdi fait mine d’être de son côté alors que Lucile lui annonce qu’elle a organisé un énorme coup d’éclat pendant la finale du concours des jeunes talents…

Mais Mehdi rejoint Emmanuel et Claire pour les prévenir. Il leur révèle que Lucile est le corbeau et leur parle de ce qu’elle prépare, même s’il n’a pas les détails. Emmanuel en profite pour renouveler ses excuses envers Mehdi.

Lors de la finale, Teyssier est inquiet alors que Lucile tarde à arriver. Mehdi l’appelle et elle dit qu’elle a eu un contre-temps, elle ne viendra pas ! Et elle demande à parler à Emmanuel… Elle promet de détruire sa famille ! Au même moment, Lucile sonne chez Teyssier et annonce à Constance qu’elle doit lui parler. Emmanuel entend tout et il décide de foncer chez lui ! Constance, bouleversée, confronte Emmanuel : elle vient d’apprendre que Noé est son fils ! Elle a fait faire un test adn, Constance est convaincue qu’Emmanuel a eu un enfant caché. Teyssier lui assure que c’est impossible, il ne l’a jamais trompée ! Constance ne sait pas si elle peut le croire…



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