Quotidien du 7 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 7 avril 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 7 avril 2026

🎤 Gallagher Fenwick – Grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem

😂 Jarry – « Bonhomme » à la salle Gustave Eiffel (Tour Eiffel) du 9 au 11 avril



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🎹 Matthieu Gonet – « Bonhomme » à la salle Gustave Eiffel (Tour Eiffel) du 9 au 11 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 7 avril 2026 à 19h25 sur TMC.