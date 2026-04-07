Demain Nous Appartient spoiler : que cache Nordine ? Manon sous le choc face au nom de la victime ! (8 avril 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Que cache Nordine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors que Manon a découvert son tee-shirt troué et taché de sang, dans l’épisode de demain, mercredi 8 avril, elle va le confronter…











Publicité









Mal à l’aise, Nordine prétexte être tombé en faisant un footing. Et comme c’est un tee-shirt collector qu’elle lui a offert, il avait honte de lui dire… Manon semble le croire mais quand elle s’en va, son visage est grave.

Et au commissariat, Damien annonce à Martin qu’il a identifié la victime : Nolan Lacombe, le prof de krav-maga ! C’est lui le dernier propriétaire du vélo électrique, qu’il a acheté car il avait perdu son permis de conduire. Et il est injoignable, Martin va se charger prévenir sa famille.

A l’hôpital, Nordine consulte William pour sa douleur à l’épaule… William doute qu’il se soit fait ça en tombant et il remarque une trace de coup ! Il comprend qu’il s’est battu ! Au même moment au commissariat, Manon est sous le choc : elle découvre que c’est Nolan qui est mort et comprend qu’il est venu pour elle à la fête…



Publicité





Nordine a-t-il tué Nolan ? Manon commence à douter…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Charles avoue tout, Samuel face à Leïla, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.