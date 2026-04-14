Tennis Barcelone : Fils / Atmane en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Barcelone ATP – le match Fils / Atmane en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce mardi soir. Le français Arthur Fils affronte son compatriote Terrence Atmane en 16ème de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.





Un match à suivre ce soir à partir de 19h30 sur Eurosport.







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Le tournoi ATP 500 de Barcelone propose ce mardi soir un duel 100% français au premier tour entre Arthur Fils et Terence Atmane. Programmé en soirée sur la Pista Andres Gimeno, ce match oppose deux joueurs proches au classement (30e contre 41e mondial), dans une confrontation inédite et particulièrement ouverte. Arthur Fils, tête de série, part avec un léger avantage sur le papier, fort de sa dynamique récente et de son statut de demi-finaliste à Miami.



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Pour Fils, il s’agira aussi d’un match de reprise sur terre battue cette saison, après avoir fait l’impasse sur Monte-Carlo, tandis qu’Atmane arrive avec le rythme et l’envie de créer la surprise. Doté d’un jeu puissant et d’un bon service, ce dernier peut inquiéter son compatriote dans un duel qui s’annonce serré et accroché. Ce face-à-face entre deux espoirs du tennis français pourrait bien offrir l’un des matches les plus indécis de la journée à Barcelone.

ATP Barcelone le match Fils / Atmane en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 19h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Atmane, 16ème de finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre ce soir sur Eurosport.