Demain Nous Appartient spoiler : Charles arrêté, il avoue tout ! (15 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Victor Brunet s’est chargé de dénoncer Charles dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, il s’est souvenu qu’il avait une voiture différente le soir du drame et dans l’épisode de demain, mercredi 15 avril, Charles est arrêté par la police.











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Au commissariat, Charles reconnait qu’il avait loué une voiture ce soir là. Il explique qu’il voulait changer de voiture et il voulait tester ce modèle… Il dit être rentré de la fête avec Violette qui dormait à côté et il a heurté un muret en rentrant chez eux. Son pare-choc étant abimé, il a eu peur et a préféré ne pas parler de cette voiture à la police… Il a donné un billet à son propriétaire pour qu’il la fasse réparer.

Mais Aurore et Martin peinent à croire la version donnée par Charles. Ils convoquent donc Violette, contre l’avis de Damien, pour les confronter. Violette confirme la version de son frère mais quand Aurore rappelle ce qu’elle encoure si elle couvre son frère, Charles passe aux aveux !

Charles avoue avoir heurté quelque chose cette nuit là alors que Violette dormait. Il s’endormait et n’a pas été attentif, il est sorti de la voiture et n’a rien vu… Il a pensé avoir heurté un animal et il est retourné sur les lieux le lendemain, c’est là qu’il a découvert le corps.



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Violette est relâchée, elle est bouleversée… Et à en juger son comportement depuis la fête, elle en sait plus que ce qu’elle dit. Et si Charles s’était accusé pour la protéger ?

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.