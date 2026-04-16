Tennis Barcelone : Fils / Nakashima en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Barcelone ATP – le match Fils / Nakashima en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi soir. Le français Arthur Fils affronte l’américain Brandon Nakashima en 8ème de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.





Un match à suivre ce soir à partir de 19h30 sur Eurosport.







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Le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Barcelone propose ce jeudi soir une affiche très équilibrée entre Arthur Fils et Brandon Nakashima. Programmé sur la Pista Rafa Nadal, ce duel oppose deux joueurs du Top 35 mondial, séparés de seulement quelques places au classement (30e contre 33e), dans une confrontation qui s’annonce particulièrement indécise.

Arthur Fils, tête de série et en pleine progression, arrive avec confiance après sa victoire au tour précédent et une dynamique positive cette saison. Mais Nakashima, qui mène 2-1 dans leurs confrontations directes, a déjà prouvé qu’il pouvait gêner le Français, notamment sur des surfaces rapides. Sur terre battue, la capacité de Fils à imposer sa puissance et à tenir les échanges sera déterminante face à un adversaire solide et régulier.



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ATP Barcelone le match Fils / Nakashima en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 19h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Nakashima, 8ème de finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre ce soir sur Eurosport.