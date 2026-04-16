Demain Nous Appartient spoiler : Valentine dénonce Charles, Violette révèle la vérité ! (17 avril 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Valentine va découvrir ce que Charles a fait demain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans l’épisode du vendredi 17 avril, au Spoon, Bart explique à Valentine que Charles a avoué avoir renversé Nolan Lacombe mais que c’était un accident : il s’est jeté sous ses roues.











Publicité





Valentine est hors d’elle en apprenant que Charles va éviter la prison, Bart ne comprend pas et lui assure qu’il est innocent. Mais Valentine, qui sait que Charles a déjà tué deux personnes dans le passé, est tourmentée… Elle décide d’aller confronter Charles. Elle explose de colère et lui assure qu’il ne peut pas s’en tirer comme ça une fois encore !

Plus tard, Charles parle à sa mère de cette confrontation avec Valentine et du fait qu’avec Violette, en sortant du commissariat, ils ont croisé Valentine ! Violette entend la conversation de Charles et Philippine qui s’inquiètent, loin d’imaginer la véritable origine de leur inquiétude… Elle décide donc d’aller parler à Valentine. Elle s’en prend violemment à elle, Valentine encaisse les coups sans lui révéler ce qu’elle sait.

Et coup de tonnerre : Violette révèle à Valentine que c’était elle au volant cette nuit là, Charles s’est dénoncé pour la protéger !



Publicité





Mais qu’a dit Valentine au commissariat ? A-t-elle dénoncer Charles pour ses crimes passés ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Charles en prison, Samuel amoureux, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.