Tennis Monte-Carlo : Alcaraz / Bublik en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Tennis Monte-Carlo ATP – le match Alcaraz / Bublik en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi. Après les qualifications de Zverev et Sinner, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le kazakh Alexander Bublik en quart de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 16h sur Eurosport.







Publicité





Le Masters 1000 de Monte-Carlo propose aujourd’hui un quart de finale intriguant entre Carlos Alcaraz et Alexander Bublik. Le n°1 mondial, tenant du titre sur le Rocher, poursuit sa route avec ambition malgré un huitième de finale accroché face à Tomás Etcheverry. Toujours aussi redoutable sur terre battue, l’Espagnol reste sur une série impressionnante dans le tournoi et vise une nouvelle demi-finale pour continuer à asseoir sa domination sur l’ocre.

En face, Bublik réalise lui aussi une belle semaine avec deux victoires solides, portées par un service très efficace. Mais ce duel, le premier entre les deux joueurs, semble déséquilibré sur le papier : la capacité d’Alcaraz à dominer les échanges et à mettre une pression constante en retour pourrait faire la différence sur une surface qui favorise les longs rallies. Favori logique, l’Espagnol devra néanmoins se méfier de l’imprévisibilité du Kazakh, capable de coups de génie, dans un match qui pourrait offrir quelques séquences spectaculaires.



Publicité





ATP Monte-Carlo le match Alcaraz / Bublik en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Bublik, quart de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.