Sept à Huit : Charlotte, gagnante de The Voice Kids, dans le Portrait de la Semaine ce 12 avril 2026

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Ce dimanche 12 avril 2026 à 19h30 sur TF1, le magazine « Sept à Huit » proposera un nouveau numéro de son incontournable « Portrait de la Semaine », signé Audrey Crespo-Mara. À l’honneur cette semaine : Charlotte, jeune gagnante de The Voice Kids à l’automne 2025, dont le parcours bouleversant dépasse largement le cadre d’un télé-crochet.











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À seulement 15 ans, Charlotte s’est imposée comme une voix et une personnalité marquante. Mais derrière cette victoire télévisée se cache une histoire bien plus profonde : celle d’une adolescente confrontée très tôt à la maladie. Touchée par un cancer, opérée à plusieurs reprises, elle porte aujourd’hui les traces visibles d’un combat difficile. Un combat qui, durant ses années de collège, lui a aussi valu moqueries et regards blessants.

Dans ce portrait, Charlotte revient avec sincérité sur ces épreuves, sans jamais céder au silence. Car au cœur de son histoire, il y a avant tout la musique. Des concours locaux à l’appel inattendu pour intégrer The Voice Kids, en passant par des mois d’entraînement intensif jusqu’à la grande finale en direct, son parcours est celui d’une détermination sans faille, couronnée par la victoire.

Le reportage aborde également une autre facette de sa notoriété : la violence des réseaux sociaux, à laquelle elle a dû faire face après son exposition médiatique. Loin de se laisser atteindre, Charlotte a choisi de transformer cette épreuve en force, notamment à travers son engagement associatif dans la lutte contre le cancer.



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Aujourd’hui, la jeune artiste poursuit son rêve avec ambition et publie son livre Ma revanche, un témoignage poignant sur son histoire et son envie de reprendre le contrôle de son destin.

Un portrait inspirant, entre émotion et résilience, à découvrir ce dimanche dans « Sept à Huit ».