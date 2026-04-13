The Power du 13 avril 2026 : quel indice a remporté Benoit ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 22)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 22 du lundi 13 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 22 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Beverly s’inquiète pour Benoit. Julien s’inquiète et prévient Enzo…











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Julien essaie de faire tourner les soupçons sur Barbara. Elle s’énerve et certains trouvent ça suspect. Enzo va voir Beverly et lui dit qu’il a absolument d’elle.

Le lendemain, c’est le jour de la cérémonie. Barbara pense qu’une alliance s’est créée et c’est pour ça qu’on la cible. Damien est d’accord. Mais Laura, qu’ils ne soupçonnent pas d’être complice, essaie de les embrouiller. Elle dit se concentrer sur Enzo et Beverly, elle assure que Beverly n’est pas la Power Player.

Jonathan essaie de faire parler Kelly, il trouve qu’elle est beaucoup trop souvent avec Beverly, Enzo et Julien. Il assure que ce n’est pas elle.



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Kaos réunit tout le monde pour le dernier jeu collectif avant la cérémonie avec à la clé, un indice mais pour une seule personne ! Et c’est finalement Benoit qui remporte le jeu et l’indice ! Kelly est inquiète.

SPOILER quel est l’indice remporté par Benoit ?

Dans l’épisode de demain, Benoit a le choix entre deux cadeaux mais il choisit la boite contenant un petit indice : « aucun des 2 complices n’a d’enfant ». Autant dire que ce n’est pas très utile ! Enzo va alors dire la vérité à Jonathan, et Beverly fait pareil avec Manon et Benoit ! Juste avant la cérémonie, presque tous les joueurs savent que Kelly est le Power Player !

The Power, le replay du 13 avril

Si vous avez manqué l’épisode 22 ce lundi 13 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 14 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 23.