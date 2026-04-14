The Power du 14 avril 2026 : Kelly démasquée ? Qui va être éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 23)



Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 23 du mardi 14 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 23 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Benoit a remporté le jeu et l’indice sur le Power Player.











Publicité





Benoit doit choisir entre 2 cadeaux, avec un petit indice dans l’un et un gros dans l’autre. Il découvre l’indice : « aucun des deux complices n’a d’enfant ! ». Kaos lui explique que c’est le petit indice. Benoit rentre et donne son indice, tout le monde est déçu.

Au bout du rouleau, Enzo confirme les soupçons de Jonathan en lui avouant que Kelly est le Power Player ! Et Beverly parle à Benoit et Manon ! Au final, il y a plus de joueurs au courant que l’inverse !

Tout le monde se prépare pour la cérémonie. Kaos annonce qu’ils vont devoir voter pour dire qui selon eux est le Power Player. Ils découvrent ensuite que Laura et Enzo étaient complices et que Kelly était le Power Player. Reste à savoir si elle a été démasquée !



Publicité





SPOILER qui va être éliminé ?

Dans l’épisode de demain, sans surprise, Kelly est démasquée ! Kelly, Laura et Enzo sont donc sur la roue de l’infortune. Et c’est finalement sur le visage de Kelly que la roue s’arrête, elle est éliminée !

The Power, le replay du 14 avril

Si vous avez manqué l’épisode 23 ce mardi 14 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 15 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 24.