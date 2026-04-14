Ici Tout Commence spoiler : les Teyssier reçoivent de terribles menaces ! (vidéo épisode du 17 avril)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que le retour de Teyssier à l’institut n’est pas de tout repos dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours et alors qu’Emmanuel se comporte mal avec Bérénice, Constance va découvrir pourquoi : il a déjà reçu deux lettres de menaces d’un mystérieux corbeau !











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Et ces deux lettres menacent Charlène. Constance reproche à Emmanuel de ne rien lui avoir dit… Sur la deuxième lettre, le corbeau promet des révélations sur les Teyssier et il dit que Charlène doit absolument rester pour le concours, sous peine d’être en grand danger !

Résultat, Emmanuel a volontairement saboté le dessert de Bérénice pour l’écarter. Celle-ci les rejoint et exige des explications. Emmanuel lui révèle tout sur les menaces et lui assure que son dessert était de très haut niveau.

Qui s’en prend à la famille Teyssier ?



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1417 du 17 avril 2026 : les Teyssier menacés

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