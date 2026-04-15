The Power du 15 avril 2026 : qui sera le nouveau Power Player ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 24)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 24 du mercredi 15 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 24 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs en pleine cérémonie. Il est l’heure pour Kelly de découvrir si elle a été démasquée !











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Et sans grande surprise, tout le monde ou presque savait pour Kelly, elle a été démasqué ! Kelly, Laura et Enzo sont donc sur la roue de l’infortune et l’un d’eux va être éliminé. Kelly reproche à Enzo sa stratégie ratée de la semaine.

Kelly fait tourner la roue et c’est finalement sur son visage que la roue s’arrête, elle est donc éliminée. Pour Kelly, il est l’heure de faire ses valises et dire au revoir. Elle en veut à Enzo…

Après la cérémonie, c’est très tendu entre Laura et Damien. Elle lui reproche de s’être réjoui en découvrant que Kelly était démasquée et que Laura pouvait partir. Elle est remontée.



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Le lendemain, Kaos organise un nouveau jeu du pouvoir pour désigner le nouveau Power Player.

SPOILER qui sera le nouveau Power Player ?

Dans l’épisode de demain, place au jeu du pouvoir. Et c’est Julien Tanti qui réalise le meilleur temps, il est le Power Player !

The Power, le replay du 15 avril

Si vous avez manqué l’épisode 24 ce mercredi 15 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 16 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 25.