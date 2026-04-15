Ici Tout Commence spoiler : le début du concours, Teyssier recadré par... (vidéo épisode du 20 avril)

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Ici tout commence spoiler – Le concours de jeunes talents de la pâtisserie va débuter dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, afin de célébrer ses 30 ans de carrière, Teyssier donne le coup d’envoi de son concours à l’institut Auguste Armand.











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Il accueille les candidats et parmi eux, Mehdi et sa coache, Lucile Castelmont. Teyssier la déteste et ne manque pas de leur dire qu’ils seront éliminés dès le lendemain… Mais pour Mehdi, plus question de se laisser humilier par le chef Teyssier ! Il le recadre et lui dit qu’il ferait mieux de s’appliquer à lui-même le conseil qu’il lui avait donné quand il était en master : « ne t’endors jamais sur ton talent » !

Emmanuel en reste sans voix…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1418 du 20 avril 2026 : Mehdi recadre Emmanuel

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