The Power du 16 avril 2026 : qui va être éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 25)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 25 du jeudi 16 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 25 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs pour le nouveau jeu du pouvoir.











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Kaos annonce qu’il s’agit d’un jeu des anagrammes et ils sont plusieurs à ne pas savoir ce que c’est ! Tout le monde galère plus ou moins à remettre les lettres dans l’ordre pour trouver les trois mots.

Kaos réunit ensuite tout le monde dans le salon pour annoncer le meilleur temps : 2min11sec. Et il s’agit de… Julien Tanti !

D’entrée, tout le monde soupçonne Damien, qu’ils trouvent avoir un comportement bizarre. Des soupçons qui arrangent bien Julien alors que l’enquête commence.



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La productrice annonce qu’il y a des punaises de lits dans la chambre bleue : c’est celle de Benoit et Beverly ! Tout le monde panique mais en réalité : c’est un prank de Julien ! Plus tard, Kaos annonce que c’est faux !

Kaos réunit ensuite tout le monde dans le salon pour une annonce choc : un coup de théâtre se prépare. Pendant le prank, le Power Player a fait faire quelque chose à l’un des joueurs, qui va être éliminé sur le champs !

SPOILER qui va être éliminé sur le champs ?

Dans l’épisode de lundi, Kaos annonce aux joueurs que c’est encore un prank : il n’y a pas d’éliminé ! Les joueurs sont soulagés et Kaos annonce la semaine des faux semblants, ils vont devoir se méfier de tout !

The Power, le replay du 16 avril

Si vous avez manqué l’épisode 25 ce jeudi 16 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 20 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 26.