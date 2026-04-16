La meilleure boulangerie de France du 16 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 16 avril 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury poursuit son tour en Pays de la Loire (côté terre).





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 16 avril 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 23ème semaine de la saison, le jury est en Pays de la Loire (côté terre).

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Romain et Manon en Maine-et-Loire qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (8/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Francis dans la Sarthe qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (8/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Patrice et Jacqueline dans le Maine-et-Loire qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 8,9/10 (8,5/10 pour la première impression, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera en Maine-et-Loire et en Vendée à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 13 avril : Boulangerie Eddy Léger à Chemillé-Melay (49) / Le paradis gourmand à Champtocé-sur-Loire (49)

📅 Mardi 14 avril : Boulangerie Cottin à Challans (85) / Boulangerie Les saveurs du lac à La Flèche (72)

📅 Mercredi 15 avril : Boulangerie – Pâtisserie – Snacking L’atelier d’Alex à Seiches-sur-le-Loir (49) / Maison Bernard à Baugé-en-Anjou (49)

📅 Jeudi 16 avril : Boulangerie Simplement à Angers (49) / Boulangerie Brin à Chanverrie (85)

📅 Vendredi 17 avril : La boulangerie de Parnay à Parnay (49) / Au p’tit moulin à Corné (49)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Pays de la Loire (côté terre) pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.