The Power du 6 avril 2026 : Enzo va-t-il sauver Kelly ? (résumé, spoiler + replay épisode 18)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 18 du lundi 6 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 18 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs pour le lancement de la semaine des cadeaux. Un premier cadeau les attend dans le jardin… Ils découvrent… le grand retour de Barbara !











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Enzo s’inquiète, c’est lui qui avait choisi d’éliminer Barbara. Celle-ci débriefe avec les autres joueurs pour rattraper ce qu’elle a perdu.

Kaos réunit tout le monde dans le salon. Il organise un nouveau jeu du pouvoir afin de désigner le nouveau Power Player. Il s’agit d’une épreuve de logique : une lampe et tout un tas d’accessoires. Une seule action allumera la lampe ! Le plus rapide sera le Power Player. C’est le sourire qui permet d’allumer la lampe mais ils sont nombreux à ne pas comprendre !

Qui a été le plus rapide ? Place au verdict de Kaos. Le Power Player a trouvé la solution en 34 secondes ! Il s’agit de… Kelly ! Elle stresse et n’est pas bien. Quand elle ment en donnant son temps, Enzo remarque qu’elle tremble et pense déjà l’avoir grillée !



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Tout le monde commence à mener l’enquête. Et Enzo demande à parler à Kelly en tête à tête. Il essaie de la piéger et annonce à tout le monde qu’elle a gaffé. Elle se défend en attaquant.

Plus tard, Kaos réunit encore tout le monde. Il annonce que cette semaine, le Power Player n’aurait le droit qu’à seul complice et c’est lui qui l’imposera !

Dans le repère, Kaos annonce une nouvelle règle. Elle va reconnaitre le Power Player grâce à un code : elle va devoir demander à faire un ping-pong et son complice lui répondra « avec plaisir je vais te mettre un kaos ». Il pleut, Kelly sait qu’elle va se mettre en danger !

Kelly demande à faire un ping-pong, Jonathan et Damien viennent mais ils ne donnent pas la phrase. Laura les rejoint et dit à Kelly qu’elle est cramée. Enzo vient aussi et c’est lui qui balance la phrase, il est donc son complice !

SPOILER Enzo va-t-il sauver Kelly ?

Dans l’épisode de demain, Enzo a une idée alors que tout le monde soupçonne Kelly d’être le Power Player. Il décide de tout révéler à Beverly pour qu’elle soit sa complice secrète. Elle doit l’aider à détourner les soupçons sur lui ! Mais Julien les surprend et annonce soupçonner Beverly ! Ils vont donc tout faire pour que tout le monde pense que c’est Beverly.

The Power, le replay du 6 avril

Si vous avez manqué l’épisode 18 ce lundi 6 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 7 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 19.