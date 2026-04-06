La meilleure boulangerie de France du 6 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (liste des boulangeries de la semaine)

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La meilleure boulangerie de France du 6 avril 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette 21ème semaine de compétition, le jury se rend à l’est de l’Île-de-France.


Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+

La meilleure boulangerie de France du 6 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (liste des boulangeries de la semaine)
Capture M6


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La meilleure boulangerie de France du 6 avril 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 22ème semaine de la saison, le jury est à l’est de l’Île-de-France.

🔵 Lundi, direction le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis pour découvrir les deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter, et le meilleur d’entre eux décro­chera sa place pour la grande délibération finale de vendredi !


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Les boulangeries de la semaine

📅 Lundi 6 avril : Le Façonneur à Nogent-sur-Marne (94) / L’atelier M à Montreuil (93)
📅 Mardi 7 avril : Maison N’Cho à Pantin (93) / Boulangerie Au grand jour à Saint-Denis (93)
📅 Mercredi 8 avril : Maison Alonso à Lagny-sur-Marne (77) / Boulangerie Pâtisserie Aux délices du Morin Villiers-sur-Morin (77)
📅 Jeudi 9 avril : Boulangerie Pâtisserie Maeva à Coulommiers (77) / Nicolas Gouret le boulanger à Sainte-Colombe (77)
📅 Vendredi 10 avril : Boulangerie Les Gaulois à Thiais (94) / Boulangerie Levain à Bonneuil (94)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter l’est de l’Île-de-France pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.

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