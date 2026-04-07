The Power du 7 avril 2026 : Enzo et Kelly vont-ils berner tout le monde ? (résumé, spoiler + replay épisode 19)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 19 du mardi 7 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 19 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Kelly vient de découvrir qu’Enzo est son complice désigné par Kaos cette semaine.











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Ils discutent discrètement et mettent en place une stratégie. Kelly veut mettre tous les soupçons sur Enzo ! Elle parle de lui aux autres filles et Barbara doute déjà d’Enzo… La stratégie semble fonctionner. Mais Jonathan les rejoint et ne comprend pas : il est convaincu que c’est une fille !

Kaos réunit tout le monde et propose à tout le monde de réouvrir la Panic Room ! Et cette fois, il s’agit de serpent ! Tout le monde stresse et Kaos annonce que le Power Player a choisi d’envoyer… Kelly ! Elle s’est mise dans la Panic Room pour détourner les soupçons. Elle fait mine de trembler alors qu’en réalité, elle n’a pas du tout peur. Enzo applaudit son coup de génie.

Jordan sait que Kelly a un lien avec les serpents et qu’elle n’a pas peur, il est convaincu qu’elle s’est envoyée elle-même pour les berner. Enzo est dégoûté et pense être foutu. Kelly fait mine d’avoir peur mais au final, ça fait rire tout le monde.



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Quand Kelly revient dans le salon, tout le monde dit qu’elle est le Power Player ! Enzo compte tout faire pour inverser la tendance.

Kaos organise une soirée, Kelly est au pied du mur. Et Enzo met en place une stratégie, il crée une alliance avec Beverly. Il promet de la sauver si elle le sauve en faisant croire qu’il est le Power Player ! Julien vient et annonce qu’il soupçonne Beverly. Ça les fait rire, Enzo a donc l’idée de faire tourner les soupçons vers Beverly. Et Julien dit ça à tout le monde !

Beverly dit tout à Kelly, qui comprend les risques pris par Enzo et tombe de haut. Elle stresse.

Kaos annonce un jeu avec deux nouveaux cadeaux en jeu. Un ballon va devoir éclater des ballons avec un chapeau licorne. S’il réussit, ils pourront choisir l’un des deux cadeaux et l’un d’eux contient un énorme indice sur le Power Player et l’autre un petit indice. C’est Barbara qui y va ! Mission réussit, elle choisit un cadeau. A l’intérieur, l’indice disant que le Power Player n’est pas verseau. Ça n’écarte que Damien, c’est le petit indice.

SPOILER un nouveau complice

Dans l’épisode de demain, Enzo décide de mettre Julien dans la boucle. Il accepte de l’aider ! Ils mettent en scène une dispute, faisant croire qu Julien a grillé Beverly… Et ça semble bien marcher !

The Power, le replay du 7 avril

Si vous avez manqué l’épisode 19 ce mardi 7 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 8 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 20.