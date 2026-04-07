Ici Tout Commence spoiler : Anaïs sous le choc, Jasmine lui annonce... (vidéo épisode du 10 avril)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Anaïs n’est pas au bout de ses surprises dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Jasmine va lui faire une annonce choc !











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Anaïs arrive à l’institut en compagnie d’Enzo et Pénélope, qui sont aux petits soins. Elle n’a aucune envie de croiser Milan après la déclaration qui lui a fait la veille… Anaïs confie à ses amis qu’elle se sent incapable de lui pardonner et de lui refaire confiance après ce qu’il lui a fait avec Jasmine.

Anaïs reçoit alors un message vocal de Jasmine : elle a décidé d’arrêter le master et quitter l’institut !

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1412 du 10 avril 2026 : Jasmine s’en va

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