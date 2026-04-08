The Power du 8 avril 2026 : qui Kelly a-t-elle choisi comme complice ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 20 du mercredi 8 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 20 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’Enzo décide de mettre Julien dans la boucle.











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Il lui révèle qu’il est le complice de Kelly, qui est le Power Player cette semaine. Julien accepte de l’aider, ils mettent en scène une dispute, faisant croire qu Julien a grillé Beverly… Et ça semble bien marcher !

Kaos organise un jeu collectif. Enzo passe le dernier et évidemment, il décide de saboter le jeu. Mais tout le monde le trouve suspect, normalement il fait fort pour répondre à des questions… Kaos annonce le verdict : ils ont échoué et c’est le Power Player qui remporte un avantage ! Il peut recruter un complice de son choix !

Qui Kelly va-t-elle choisir ?



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SPOILER qui est le second complice ?

Dans l’épisode de demain, vous allez découvrir que Beverly et Julien ont demandé à Kelly de choisir Benoit. Kaos met en scène une dégustation piquante, le complice aura de la sauce pimentée extra fort. Et c’est finalement… Laura qui a été choisie comme complice !

The Power, le replay du 8 avril

Si vous avez manqué l’épisode 20 ce mercredi 8 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 9 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 21.