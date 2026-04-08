Ici Tout Commence spoiler : Bérénice sous le choc, elle surprend Teyssier qui... (vidéo épisode du 13 avril)

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Ici tout commence spoiler – Emmanuel est de retour et comme toujours, il ne va pas mâcher ses mots dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que le concours de pâtisserie spécial jeunes talents se prépare pour les 30 ans de carrière de Teyssier. Et parmi les plus motivés : Bérénice !











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Mais dans quelques jours, Emmanuel ne va pas mâcher ses mots concernant sa belle-soeur… Alors que Constance insiste pour qu’il accepte de coacher sa petite soeur, Teyssier dit que Bérénice n’est pas au niveau !

Il lui explique qu’elle est douée mais elle a tendance à craquer sous la pression… Il dit qu’elle est douée mais trop fragile : il ne changera pas d’avis ! Bérénice a entendu la fin de leur conversation, elle est sous le choc et s’en va ! Constance est furieuse des mots si durs de son mari.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1413 du 13 avril 2026 : Emmanuel impitoyable avec Bérénice

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