Tout le monde veut prendre sa place : Vincent proche de détrôner Marie-Christine, quels gains ce mardi ? (28 avril 2026)

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Vincent est désormais à moins de 20 victoires de détrôner Marie-Christine dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion a signé sa 195ème victoire ce mardi, il ne lui en reste « plus » que 19 à faire pour prendre la première place ! Quels gains a-t-il remporté ce mardi ? On vous dit tout !











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Avec les 8 points de son adversaire, c’est donc 800 euros supplémentaires dans la cagnotte de Vincent aujourd’hui. Ses gains montent au magnifique total de 243 700 euros.

Vincent réussira-t-il à franchir le cap des 200 victoires avant d’aller chercher la tête du classement des plus grands champions de l’histoire du jeu quotidien de France 2 ?

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 195 victoires, 243.700 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 28 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 28 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv