Demain Nous Appartient du 28 avril : Noor s’effondre, Leïla inquiète (résumé + vidéo épisode 2192 en avance)

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Demain nous appartient du 28 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2192 de DNA – Noor est en colère et va finir par s’effondrer ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». De son côté, Leïla s’inquiète et se demande si elle a bien fait de revenir dans la vie de ses filles…





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Demain nous appartient du 28 avril 2026 – résumé de l’épisode 2192

Après leurs retrouvailles, Leïla révèle à ses filles avoir simulé sa mort. Soraya comprend, mais Noor, en colère, refuse tout contact et lui reproche son absence pendant cinq ans.

Soraya partage la nouvelle avec ses proches, tandis que Noor se confie et doute des intentions de sa mère. Encouragé par Ellie, Samuel revoit Leïla : ils évoquent leur passé, mais elle lui apprend qu’elle a refait sa vie.



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Noor refuse toujours de revoir sa mère, malgré les tentatives de Soraya. Leïla lui laisse un message d’excuse, que Noor écoute à l’hôpital avant de craquer et fondre en larmes.

Parallèlement, Karim organise l’anniversaire de Nina ; son gâteau est préféré au tiramisu d’Arthur, que Karim finit par manger seul. Enfin, Diego se rapproche de Bella, ce qui blesse Maud. Soutenue par Adam et Gloria, celle-ci tente de tourner la page.

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VIDÉO Demain nous appartient du 28 avril 2026 – extrait de l’épisode

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